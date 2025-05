Calciomercato Roma: per l’attacco spunta Kleindienst del Borussia Mönchengladbach

La Roma guarda in Germania per rinforzare l’attacco del futuro. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Tim Kleindienst, centravanti del Borussia Mönchengladbach protagonista di una stagione da incorniciare: 16 gol e 10 assist in tutte le competizioni.

Classe 1995, fisico imponente e fiuto del gol, Kleindienst ha attirato le attenzioni di mezza Europa. In Premier League ci pensano Wolverhampton, Everton, West Ham e Tottenham, pronti a mettere sul piatto tra i 30 e i 35 milioni di euro. In Serie A si registra anche l’interesse del Milan, mentre in patria è finito nel mirino del Bayern Monaco.

Il Borussia potrebbe decidere di cederlo in estate, soprattutto in caso di mancata qualificazione alle coppe europee. La Roma lo segue con vivo interesse, ma c’è da battere una folta e agguerrita concorrenza.

