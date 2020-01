Calciomercato Roma, Petrachi dà il via libera alla cessione di Under. Al suo posto c’è Politano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato di gennaio prenderà ufficialmente il via domani e la Roma comincia a muovere i primi passi per ritoccare la sua rosa. Il giocatore che potrebbe lasciare Trigoria è Cengiz Under.

Il turco, dopo un ottimo avvio di stagione, ha avuto una parabola discendente causata da un infortunio dal quale il mancino non sembra essersi più ripreso del tutto. Fonseca infatti gli preferisce Zaniolo e il giocatore fatica a tornare protagonista.

Stando a quanto riferisce il portale del Corriere dello Sport, il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha dato il via libera agli intermediari di trovare una nuova sistemazione per Under, che ha diversi estimatori sia in Inghilterra che in Germania.

Il suo addio aprirebbe le porte a un nuovo acquisto: in cima alla lista dei papabili è balzato Matteo Politano, ex giallorosso che l’Inter è disposta a cedere, ma non in prestito. La Roma punta sulla volontà del calciatore di fare ritorno a Trigoria.

Fonte: Corrieredellosport.it