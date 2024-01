LIVE – La Roma torna alla carica per Baldanzi: contatti e valutazioni in corso, possibile chiusura già domani

AS ROMA NEWS – La Roma insiste per Tommaso Baldanzi e nelle ultime ore è tornato alla carica con il giocatore e con l’Empoli dopo lo stallo di qualche giorno.

Lo riferisce il sito tuttomercatoweb.com. Il club toscano non chiude, ma vuole una cessione a titolo definitivo e chiede 15 milioni di euro.

Sono ore di contatti e valutazioni, con la Roma che sta cercando di capire come riuscire ad accontentare l’Empoli e regalare a De Rossi un giocatore in grado di sostituire Dybala in maniera graduale.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Stando a quanto riferisce il giornalista Iacopo Mirabella de Il Romanista, sono ore molto calde per Baldanzi. La Roma vuole chiudere l’affare già domani, se non riuscisse a farlo posticiperebbe l’arrivo dell’attaccante a giugno.

Ore molto calde per l’operazione #Baldanzi. La #ASRoma è al lavoro per formulare la giusta offerta all’#Empoli, che vuole cederlo a titolo definitivo. Possibile chiusura già domani o nel caso l’affare verrebbe posticipato a giugno! @ilRomanistaweb @radio_romanista pic.twitter.com/JvQ11LVql9 — Iacopo Mirabella (@MirabellaIacopo) January 30, 2024

