Calciomercato Roma, pressing per Fortini: giallorossi davanti a Napoli e Juve (VIDEO)

La Roma accelera per Nicolò Fortini e lo fa con decisione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso è quello che in queste ore sta muovendosi con maggiore insistenza per il giovane esterno della Fiorentina, considerato uno dei prospetti italiani più interessanti nel suo ruolo.

La situazione contrattuale del classe 2006 rende l’operazione particolarmente appetibile: Fortini è in scadenza nel 2027 e, al momento, non esiste un accordo per il rinnovo. Un dettaglio che apre uno spiraglio concreto per una cessione a cifre contenute, scenario che la Roma sta cercando di sfruttare.

La dirigenza giallorossa ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un incontro diretto con gli agenti. Un segnale chiaro dell’interesse, che va oltre il semplice sondaggio esplorativo.

Su Fortini restano vigili anche Juventus e Napoli, entrambe hanno chiesto informazioni, ma al momento è la Roma il club che ha mostrato maggiore continuità e convinzione nei dialoghi. La trattativa non è ancora entrata nella fase conclusiva, ma il nome di Fortini va segnato in rosso sul taccuino del mercato giallorosso: è un dossier destinato a diventare molto caldo.