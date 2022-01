Calciomercato Roma, sfuma Kamara: richieste elevate e concorrenza, ecco i motivi

AS ROMA NEWS – Sfuma il possibile arrivo di Boubacar Kamara in giallorosso. Stando a quanto rivela in questi minuti il giornalista Emanuele Zotti de Il Tempo su Twitter, l’affare è ormai considerato “impossibile“.

I motivi sarebbero da rintracciare nelle richieste elevate dell’entourage del calciatore francese e nella concorrenza elevatissima che arriva dalla Premier League.

❄️ ❌ Roma-Kamara: il giocatore piace da tempo a Trigoria ma la concorrenza elevata e le richieste dell’entourage del francese rendono impossibile l’operazione@tempoweb #ASRoma #Calciomercato #Kamara pic.twitter.com/csIcg9xDgr — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) January 22, 2022

Kamara era un obiettivo di Tiago Pinto, il calciatore piaceva molto a Trigoria, ma questi motivi spingono il gm a cambiare obiettivo per la mediana.

Nelle ultime ore sono riusciti i nomi di Grillitsch dell’Hoffenheim e addirittura Granit Xhaka dell’Arsenal. Non è da escludere però che alla fine esca un calciatore a sorpresa dal cilindro del portoghese.

