Calciomercato Roma, slitta lo scambio Politano-Spinazzola: l’Inter richiede altri test fisici per il terzino

ULTIME AS ROMA – Slitta lo scambio tra Inter e Roma che prevede l’approdo di Leonardo Spinazzola in nerazzurro e quello di Matteo Politano in giallorosso.

Entrambi i giocatori hanno svolto le visite mediche con i nuovi club, ma l’ufficialità, se tutto andrà bene, slitterà molto probabilmente a domani. Il terzino ex Juventus infatti non ha ancora ottenuto l’idoneità sportiva.

Il club nerazzurro ha chiesto ulteriori test fisici che verranno svolti domani mattina ad Appiano Gentile. Politano rischia dunque di saltare Parma-Roma di domani, ma a questo punto anche lo scambio resta congelato.