Calciomercato Roma, Spinazzola piace alla Fiorentina. Under e Cristante possibili cessioni per giugno

ULTIME NEWS AS ROMA – Aggiornamenti sulle possibili mosse di mercato della Roma per la prossima estate arrivano oggi dal quotidiano “Tuttosport“.

In uscita potrebbe esserci Leonardo Spinazzola, che è finito nel mirino della Fiorentina. I viola però devono prima sciogliere il nodo Dalbert-Biraghi con l’Inter prima di puntare il terzino giallorosso.

In uscita ci sono anche altri due giocatori: il primo è Cengiz Under, attaccante mancino che potrebbe trovare poco spazio col rientro in gruppo di Zaniolo e l’arrivo di Carles Perez. L’altro giocatore in partenza potrebbe essere Bryan Cristante. Entrambi potrebbero essere sacrificati per trattenere in giallorosso Zaniolo e Pellegrini.

Fonte: Tuttosport