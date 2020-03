Calciomercato Roma, spunta Robson Bambu per la difesa

ULTIME AS ROMA – Il lavoro di Petrachi non può fermarsi davanti all’emergenza Coronavirus per non farsi trovare impreparato quando si tornerà alla normalità e la Roma dovrà approntare il suo mercato.

Il nome nuovo per la difesa è quello di un brasiliano: si tratta di Robson Bambu, 22enne difensore dell’Athletico Paranaense e della selezione olimpica brasiliana.

Stando a quanto riferisce il sito “Tuttomercatoweb.com”, il centrale sudamericano è finito nel mirino dei giallorossi che lo seguono con vivo interesse.

Fonte: Tmw.com