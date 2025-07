Calciomercato Roma, Wesley non scende in campo col Flamengo: accordo in chiusura

La Roma sta per piazzare un altro colpo in entrata: Wesley è pronto a vestire il giallorosso. Come riportato da Fabrizio Romano, il club capitolino è vicinissimo a chiudere l’operazione col Flamengo per una cifra di 25 milioni di euro più bonus. È solo questione di ore: manca il via libera definitivo, ma l’accordo tra le parti è ormai impostato.

Un segnale inequivocabile è arrivato nella notte: Wesley non ha giocato nemmeno un minuto nell’ultima partita del Flamengo (vinta per 1 a 0 sul Fluminense, in campo Varela come terzino destro), a conferma di una trattativa entrata nelle fasi finali. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza per la Roma e attende solo l’ok per volare nella Capitale.

Il Flamengo, dal canto suo, è al lavoro per chiudere l’arrivo di un sostituto: è questo l’ultimo passaggio prima del semaforo verde definitivo. Poi sarà tutto pronto per l’arrivo del terzino classe 2003, profilo scelto per dare spinta e qualità alla corsia destra di Gasperini.

