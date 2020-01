Calciomercato Roma, Zidane mette Mariano Diaz in vendita: “Non ha minutaggio, è un problema”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mariano Diaz è tra gli obiettivi caldi del mercato di gennaio della Roma, alla ricerca di rinforzi in attacco specialmente se partiranno Kalinic (richiesto sia in Italia che in Inghilterra) e Cengiz Under.

L’attaccante spagnolo di origini dominicane non trova spazio nel Real Madrid e anche l’allenatore Zidane oggi lo ha pubblicamente messo sul mercato. “Se partirà, non arriverà nessuno a sostituirlo”, le parole del francese in conferenza stampa alla vigilia del match col Getafe.

“Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema – ha proseguito Zidane -. Quello che posso dire è che tutti sono qui e si allenano, poi da oggi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo“.

La Roma proverà a imbastire un prestito con diritto di riscatto, ma gli alti costi dell’operazione, ingaggio in primis, rendono difficoltoso l’affare. Moise Kean resta l’altro profilo attenzionato dai giallorossi per l’attacco. Petagna è sullo sfondo.

