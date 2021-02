Calvo verso l’addio, Fienga resta saldo e rinnova. Cvc pronto a parlare con i Friedkin per un ingresso nella Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Novità dirigenziali in arrivo dentro la Roma e rivelate dall’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Dopo quasi tre anni dal suo arrivo, Francesco Calvo può lasciare la Roma.

Attualmente è alle prese con la fase finale dell’accordo con la New Balance e, una volta firmato il contratto, è possibile, anche per motivi familiari, un addio alla società. Resta ben saldo, invece, Guido Fienga. Per il dirigente della Roma è probabile un rinnovo del contratto.

Intanto, se dovesse saltare l’ingresso dei fondi in Lega, Cvc potrebbe aprire un dialogo con i Friedkin per una quota di minoranza nella società.

Fonte: Il Tempo