Campionato concluso, chi andrebbe in Champions? La Roma spera nel ranking Uefa…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Caos campionati. Tra liti e disaccordi è praticamente impossibile capire come si concluderà questa stagione calcistica, messa a serio repentaglio dal dilagare del Coronavirus in Europa e nel mondo.

C’è chi spinge per concludere, di riffa o di raffa, questa stagione. Ma c’è anche chi pensa che, vista l’emergenza, sia ormai impossibile riprendere a giocare. Tutto dipenderà dall’evoluzione del contagio nei prossimi giorni, ma l’ipotesi che non si possa concludere il campionato è concreta.

Ma a quel punto non sarà comunque facile stabilire le regole di come considerare chiusa la stagione: lo scudetto sarà assegnato o no? Chi sarà retrocesso, e chi andrà in Champions? Quest’ultimo punto interessa soprattutto la Roma.

E’ infatti possibile che la classifica venga congelata e a quel punto in Champions andrebbero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Ma non è l’unica ipotesti al vaglio. Stando infatti a quanto scrive oggi il Corriere della Sera, è anche possibile che i posti Champions vengano assegnati in base alla classifica dello scorso anno (e in quel caso andrebbero Juve, Inter, Napoli e Atalanta).

Ma non finisce qui. C’è anche una terza possibilità che invece farebbe felice la Roma e cioè quella di assegnare i quattro posti in base al ranking Uefa: in quel caso i giallorossi disputerebbero la prossima Champions insieme a Juventus, Napoli e Lazio. Ma in questo caso, cosa ne penserebbero Inter e Atalanta?

Fonte: Corriere della Sera