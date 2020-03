Candela: “Zeman aveva i suoi difetti ma era uno spettacolo. Sensi? Minacciò di farmi fare il giardiniere…”

NOTIZIE AS ROMA ULTIME – Vincent Candela ha parlato del suo passato alla Roma rivelando alcuni gustosi retroscena ai tempi di Zeman, Capello e di quando Sensi decise di non cederlo all’Inter minacciandolo di fargli fare il giardiniere a Trigoria. Ecco le parole dell’ex terzino giallorosso nel corso di una diretta su Instagram

Qual è stato il tuo gol più bello?

“È quello di Bari, o quello contro la Juventus del 1998”.

Su Dacourt, suo connazionale.

“Fa dei reportage molto belli in TV. Sono di un altro pianeta. Chapeau a Olivier, al di là del grande giocatore che è stato. Ho giocato con lui”.

Su Dellas.

“Ha vinto l’Europeo del 2004. È stato una bella persona e un grande giocatore”.

Il compagno più forte con cui hai giocato dopo Totti?

“Zidane, senza dubbio. Spesso li ho messi allo stesso livello, sono campioni come pochi al mondo. Sei sicuro che non perderanno il pallone. Se dai male il pallone a Francesco, lui te lo ridarà in modo meraviglioso. Il Capitano come velocità di pensiero è unico al mondo, ha gli occhi da tutte le parti. Capiva tutto 30 secondi prima”.

Sul possibile addio del 1999.

“Quando Zeman mi voleva mandar via, Sensi mi disse che era arrivato Capello e che non sarei andato via. E che se non avessi voluto giocare, avrei fatto il giardiniere. Ovviamente giocai”.

Su Zeman.

“Aveva i suoi difetti, ma anche io ero giovane. Mi arrabbiavo spesso con lui. Ma era uno spettacolo, aveva i suoi difetti come tutti”.

Su Batistuta.

“Uno dei centravanti più forti al mondo, ci mancherebbe. Di che stiamo parlando?”