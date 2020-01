Capello: “Friedkin? Svolta importante per la Roma. Fonseca non vende fumo. Pellegrini e Zaniolo talenti puri”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fabio Capello, ex allenatore giallorosso, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della Roma, dell’ormai imminente passaggio di proprietà e della nuova era giallorossa iniziata con l’arrivo di Fonseca.

In merito al possibile nuovo presidente: «Mi pare che questo nuovo imprenditore abbia un portafoglio consistente e credo che per la Roma sia una svolta importante. Con una certezza in più rispetto alla scorsa estate: è stato avviato un progetto tecnico convincente».

Riguardo l’andamento che la Roma sta avendo in campionato e in Europa League, per Capello il merito è di mister Fonseca: «Questo allenatore portoghese mi piace perché è un uomo concreto, non vende fumo e non guarda in faccia nessuno. La Roma ha anche talenti puri come Pellegrini e Zaniolo: ci sono le basi per migliorare e puntare in alto».

(Gazzetta dello Sport)