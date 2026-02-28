Capello: “Gasp finalmente contento con Malen. Ma Vialli era un’altra cosa…”

Fabio Capello torna a parlare del nostro calcio e lo fa con una metafora chiara: «La Serie A è un calmante». La lentezza del campionato, secondo l’ex tecnico, ha un effetto quasi sedativo: «Andiamo piano, piano, piano», dice, commentando la settimana europea delle italiane.

Ma c’è chi sembra muoversi con convinzione: «La Roma è una squadra in fiducia, con grande mentalità e gioco. È euforica. Gasperini sembra finalmente contento, non si lamenta più e ha Malen come centravanti. Certo, paragonarlo a Vialli mi pare troppo…».

Capello segnala però le assenze pesanti per il big match di domani: «Roma-Juve sarà condizionata da Dybala e Soulé assenti. Ma Svilar resta un fattore: quel ragazzo porta punti veri».

Sul futuro e lo scudetto, Capello riflette sulle strategie di mercato: «Dipenderà dagli acquisti. Conosco Massara, lo stimo e mi piace molto, mentre il lavoro di Comolli andrebbe rivalutato. Meglio un solo giocatore mirato che tre scommesse».

Fonte: Corriere della Sera

