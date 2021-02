CARVALHAL: “Noi stoici, non ci siamo mai arresi. C’è ancora il ritorno da giocare. Scarsa la direzione arbitrale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Carlos Carvalhal, allenatore del Braga, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League appena giocato contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei portoghesi al sito ufficiale del club lusitano:

“I miei giocatori sono stati stoici. Abbiamo subito un gol a freddo all’inizio della partita, ma abbiamo risposto bene e abbiamo portato la Roma nella loro area. Abbiamo creato opportunità che avremmo potuto realizzare. Lo stesso nel secondo tempo, fino all’espulsione. Ma anche in dieci non ci siamo arresi. C’erano due grandi squadre in campo, ad eccezione della squadra arbitrale che ha avuto una prestazione scarsa”.

“Ho visto che la squadra era sciolta, ricercava gli spazi. Ci siamo mossi bene. Siamo stati propositivi nel gioco, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fatta eccezione per i gol subiti. I giocatori sono stati fantastici. Con l’1-0 eravamo più in parità, ma c’è ancora una partita da giocare e discuteremo di tutto”.