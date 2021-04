Ceferin avvisa Real, Juve, Barcellona e Milan: “Chi continua a essere coinvolto nella Superlega sarà escluso dalle competizioni Uefa”

ALTRE NOTIZIE – La Uefa non ha preso provvedimenti verso i team aderenti alla Superlega ma il numero uno Aleksander Ceferin avverte che non farà sconti con chi continua a non chiudere definitivamente col progetto naufragato.

Attraverso il portale “Der Spiegel” il numero uno della Uefa ha ribadito i rischi che corrono le squadre ancora nella Superlega: “Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa“.

Un messaggio diretto a Barcellona, Juventus, Milan e Real Madrid come si evince dalla frase successiva: “Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre“.

Fonte: Der Spiegel