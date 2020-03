Cellino: “Lotito vuole lo scudetto? Se lo prenda. Ma dimentichiamoci il campionato”

ALTRE NOTIZIE – Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale attacca il patron della Lazio Claudio Lotito, reo di pensare troppo alle vicende calcistiche in questo momento di difficoltà per il paese. Queste le sue parole:

“Ma quale ripresa, ma quale stagione da concludere, io penso all’anno prossimo solo a quello. La coppa, lo Scudetto…se Lotito lo vuole, se lo prenda. E’ convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea”.

“La stagione è andata, se qualcuno vuole questo Scudetto maledetto se lo prenda pure. Chiuso. Finito. E non parlo così perché il Brescia è ultimo in classifica. Siamo ultimi perché ce lo meritiamo. Io per primo lo merito. Facciano quello che vogliono. Penso a quelli che perderanno il posto di lavoro, a quelli che stanno morendo”.

“Il calcio è un’azienda che occupa tante persone ma che è anche in grado di recuperare dalla crisi. Semplicissimo: si è bruciato un terzo del campionato, e allora si tagli un terzo dello stipendio ai calciatori, un terzo dei diritti televisivi e un terzo delle tasse. È il modo più facile per aggiustare le cose.”

“Non si può giocare quest’anno. Qualcuno non si rende ancora conta di ciò che sta accadendo, e quel qualcuno è peggio del virus. Io non credo ai miracoli, ho smesso di farlo tanto tempo fa. Resettiamo.”

Fonte: Corriere dello Sport