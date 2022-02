Cento milioni per modellare una Roma Special

AS ROMA NEWS – Cento milioni di euro per il prossimo mercato estivo. E’ quanto la famiglia Friedkin in estate dovrà spendere per consegnare a Mourinho la Roma che desidera.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). La nuova proprietà americana è pronta ad accontentare in toto le richieste del tecnico, che non sembra essere troppo contento dei giocatori a disposizione.

Dopo le riserve, a finire sul banco degli imputati ora sono i titolari. Ecco perchè nessuno è al sicuro nella Roma. Davanti a offerte convenienti, non ci sono incedibili, salvo due o tre calciatori. Poi la parola d’ordine sarà investire.

A prescindere dalle possibili cessioni, a Mourinho servono almeno tre ottimi rinforzi: un difensore, un regista e un attaccante. Sul primo fronte piace Marcos Senesi, argentino, centrale del Feyenoord, che ha il contratto in scadenza nel 2023.

In mediana il nome è uno: Granit Xhaka, svizzero di origine albanese, 29 anni, in forza all’Arsenal, ma in estate ad un passo dalla Roma, prima di rinnovare il contratto fino al 2024.

Per il reparto avanzato, infine, occhi su Filip Kostic, serbo, 29 anni, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte, con cui ha un contratto che termina nel 2023. Morale: fra cartellini e ingaggi, per la proprietà statunitense significherà staccare un assegno virtuale da circa cento milioni.

