Cerezo: “A Roma mi adoravano. I giallorossi stanno meglio, la Samp è in pericolo”

NOTIZIE AS ROMA – Toninho Cerezo è stato intervistato oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport (M. Cannone) in vista del match tra Roma e Sampdoria, due squadre a cui l’ex centrocampista è particolarmente legato. Ecco le sue parole:

Meglio la Roma in Champions o la Samp in A?

“La Roma sta meglio, la Samp è in pericolo. Mancano ancora tante partite alla fine. La Roma può recuperare invece la Samp rischia la retrocessione. Ho visto il primo tempo di Inter-Samp 2-1: dominio totale dell’Inter. La Samp non tirava in porta. E ha un grande allenatore, Ranieri. Non sono riuscito nemmeno ad assistere al secondo tempo in tv“.

Qualcuno da evidenziare nella Roma?

“Dzeko. Ha la taglia fisica. Finalizza bene, sa colpire di testa, dribblare. Ha visione di gioco. Giocatore completo. Mancini già sapeva tutto ciò quando lo portò al City“.

Com’era il suo rapporto con le tifoserie di Roma e Samp?

“A Roma mi adoravano. Anche quando la squadra perdeva qualcuno mi riconosceva per la strada e mi invitava a prendere un caffé. Non portavamo fuori le cose successe sul campo. Il romano è molto allegro. Sa godersi la vita. Il genovese, invece, è più osservatore. Come il mineiro (di Minas Gerais, stato natale di Cerezo, conosciuto per agire in silenzio, ndr ) in Brasile. A Genova ti stimano, però hanno l’abitudine di starti più lontano. Ma gli italiani vogliono molto bene ai brasiliani“.

Fonte: Gazzetta dello Sport