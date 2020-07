Cessione Roma, l’interesse del gruppo sudamericano tra conferme e scetticismo

AS ROMA NEWS ULTIME – Qualcosa si muove dal sudamerica. L’interesse di un fantomatico gruppo con base in Uruguay nei confronti della Roma pare essere è concreto. Ma è ancora molto poco chiaro chi ci sia dietro questo fondo che ha manifestato interesse nei confronti del club.

Già mesi fa, viene raccontato questa mattina dai microfoni di Tele Radio Stereo, sono arrivate notizie di intermediari che, tra Brasile, Argentina, Uruguay, stavano prendendo notizie sulla situazione della Roma. E negli ultimi giorni alcuni procuratori hanno messo in giro la voce riguardante un’offerta per Edinson Cavani da parte di questo gruppo che ha intenzione di subentrare a Pallotta. Ma in questa vicenda si comincia a sentire una certa puzza di bruciato.

Non sempre i soggetti che si avvicinano a club di calcio si sono poi dimostrati così affidabili. I tifosi della Roma ricorderanno certamente la vicenda Al Qaddumi, passato poi alla storia come lo “sceicco di Perugia”. E andando un po’ più indietro nel tempo come non ricordare la vicenda di Vinicio Fioranelli e Volker Flick, che tentarono la scalata al club finendo poi nel mirino della giustizia. Insomma, è più che lecito andarci con i piedi di piombo.

Il mercato finanziario sa benissimo che la Roma è in vendita: Pallotta tramite la Goldman Sachs ha proposto il dossier in giro per il mondo, finito per vie traverse in diverse mani. Tra le possibili manifestazioni di interessi di gruppi solidi ce ne saranno di sicuro altre poco concrete o di cui diffidare. Per adesso l’unico soggetto che si è fatto ufficialmente avanti è il gruppo Friedkin, che ha addirittura effettuato una due diligence sui conti del club capitolino ma che ora si è messo in posizione di attesa dopo il no di Pallotta alla sua proposta di acquisto.

Giallorossi.net – G. Pinoli