CESSIONE ROMA LIVE – Dan Friedkin è il nuovo presidente. Pallotta conferma: “Tutto fatto”. Mercoledì a Londra primo summit di mercato

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Tutto fatto, la Roma è passata a Dan Friedkin. Completate le procedure le closing, in serata verrà resa nota una dichiarazione ufficiale del nuovo presidente. James Pallotta conferma: “Tutto fatto”. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.

Completate tutte le procedure del closing, Dan #Friedkin è ufficialmente il nuovo proprietario della #ASRoma dopo una trattativa durata oltre 9 mesi. In serata una dichiarazione del nuovo presidente. #Pallotta conferma: “È tutto fatto”@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/Eeewfsa8Qa — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 17, 2020

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Il primo summit di mercato della nuova gestione si terrà mercoledì prossimo a Londra, riferisce Matteo De Santis su Twitter. Saranno presenti Ryan Friedkin e Guido Fienga.

Fissato per mercoledì a Londra il primo summit di mercato tra Fienga e Ryan Friedkin. #ASRoma #calciomercato #Friedkin #Fienga — Matteo De Santis (@matteodesant) August 17, 2020

AS ROMA NEWS – Oggi è il grande giorno: la Roma passerà ufficialmente di mano da James Pallotta a Dan Friedkin. Proprio in questi minuti stanno iniziando le procedure per il closing allo studio legale Dla Piper in via dei Due Macelli, a due passi da Piazza di Spagna.

Gli avvocati sono al lavoro anche a Londra mentre Dan Friedkin segue le riunioni dagli States: sarà lui il 25esimo presidente della storia romanista, mentre il figlio Ryan sarà l’uomo più presente nella Capitale per seguire il club da vicino. La firma è attesa tra poche ore, poi si terrà il primo cda della nuova era in videoconferenza con gli Stati Uniti.

A Via Dei Due Macelli sono già arrivati in tarda mattinata sia Mauro Baldissoni, attuale vicepresidente con deleghe allo stadio, e Guido Fienga, CEO della società giallorossa. Sono attesi a breve gli annunci ufficiali. Seguiranno aggiornamenti in diretta.

