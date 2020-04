Commisso: “Di Benedetto mi chiese se volessi comprare la Roma. A differenza di Pallotta mi sento italiano”

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo James Pallotta e Joey Saputo, Rocco Commisso è stato il terzo americano a diventare presidente di una squadra di Serie A. Il patron della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale parla anche di Di Benedetto e di Friedkin. Fu infatti il primo presidente Usa della Roma a provare a portarlo nella Capitale.

“Il calcio italiano mi aveva cercato altre volte – rivela Commisso al quotidiano sportivo -. La prima nel 2000. I proprietari della Sampdoria erano venuti a chiedermi se fossi interessato a comprare la società. Poi ci aveva provato Di Benedetto per la Roma. Ma non era il momento giusto, avevo altre priorità, altre responsabilità”.

Commisso confessa la sua voglia di investire nella Serie A per senso di appartenenza al nostro paese: “Volevo solo l’Italia, fare qualcosa per il mio paese, una forma di restituzione, di gratitudine. A differenza di Tacopina, Pallotta o Di Benedetto io in Italia ci sono nato e mi sento totally Italian”.

Su Dan Friedkin: “Se l’ho sentito? No, lui sta al sud. Ma so che i legali della mia banca sono andati da lui. Così mi è stato detto. Lo studio Chiomenti è il più importante per business del genere”.

Fonte: Corriere dello Sport