Commisso: “Lo Stadio della Roma? E’ uno schifo, così gli investitori si stancano di attendere”

AS ROMA NEWS – Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha affrontato il tema dei nuovi impianti per le squadre italiane criticato duramente la burocrazia italiana e in particolar modo capitolina parlando dello stadio della Roma. Questo il suo pensiero:

“Non capisco perché in Italia non comprendano che non si può vivere solo con i monumenti fatti decine e decine di anni fa. Gli stadi non sono il Ponte Vecchio o il Colosseo. Non possiamo competere con squadre che hanno certe infrastrutture. Io voglio investire in Italia, spero me lo lascino fare.

Dalle nostre curve i tifosi la partita non riescono nemmeno a vederla. Voglio una struttura moderna come il Bayern Monaco o altri: uno stadio da vivere 7 giorni alla settimana, non 2 ore. Ho visto quello che è successo alla Roma, è stato uno schifo, gli investitori si stancano di attendere”.

Fonte: RTV 38