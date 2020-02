Conferenza FONSECA: “Sono il primo a credere nella Champions, ma senza non sarebbe un fallimento. Pellegrini gioca, non si aiuta un giocatore nascondendolo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Paulo Fonseca è tornato a parlare della sua Roma intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Lecce.

Queste le domande dei giornalisti presenti a Trigoria e le risposte dell’allenatore portoghese:

Paisano (Roma Radio): “Il Lecce è in buon momento, ha battuto il Napoli al San Paolo. Cosa teme?”

“Il Lecce è una squadra motivata, tre vittorie consecutive, gioca dall’inizio, dalla costruzione. Hanno buoni giocatori che piace avere la palla. Sono in un gran momento con tre vittorie consecutive, speriamo in una partita non difficile”.

Paonessa (Roma Tv): “Quanto sta pensando di cambiare rispetto giovedì?”

“Possiamo cambiare due, tre giocatori per questa partita. Non abbiamo molto tempo di recupero. E’ normale che possiamo cambiare due, tre, quattro giocatori per avere una squadra più fresca.”

Mangiante (Sky Sport): “E’ stato molto chiaro con noi nel post partita di Europa League sul momento di Pellegrini. Sta vivendo la responsabilità maggiore, vorrebbe viverle con più leggerezza. Come un allenatore gestisce il momento del calciatore. Deve riposare o lo mette in campo per il riscatto?”

“Un allenatore deve sempre pensare a queste due opzioni. Ho pensato a queste due opzioni. Io penso che Lorenzo deve capire quello che non ha fatto bene nelle partite e perché non ha fatto bene. Ho parlato col giocatore per spiegargli cosa non ha fatto bene. Prima deve capire questo, poi per me in questo momento io devo far giocare Lorenzo, penso che sia importante per la sua fiducia poter dimostrare che sta lottando per cambiare le cose in modo positivo. In questo momento non è nascondendo i giocatori che possiamo aiutarli.”

Un altro giocatore che sta attraversando un momento meno brillante è Kolarov: lì ce l’ha un’alternativa di livello come Spinazzola. Che pensa di fare con lui?

“Non penso di fare una gestione di Kolarov, giocherà domani. Per questa partita col Lecce le caratteristiche di Kolarov sono importanti per la squadra. Non è stato bene come tutti nelle altre partite, è migliorato nell’ultima partita in molti momenti. Dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto bene, più di parlare di quello che non abbiamo fatto bene. In questo momento è più importante.”

Pastore (Il Romanista): “La squadra ora è come un automobilista che ha subito un incidente e ha paura di rimettersi alla guida. La Roma non è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio iniziale.”

“Non ho detto che era come un automobilista ma ho parlato di questo esempio di quando una persona ha un incidente una volta o tre volte, non ho mai detto che è come un automobilista. Più che parlare di quello che la squadra non ha fatto bene è importante valutare quello che abbiamo fatto meglio. Questa stessa squadra ha fatto molte buone partite dall’inizio della stagione. Se l’ha fatto è perché ha questa capacità e dobbiamo lavorare in questo momento in quello che la squadra sa fare.”

Gianloreti (Il Giornale di Roma): “Sono uscite alcune statistiche della Lega in cui la Roma ha battuto il maggior numero di corner. State facendo allenamenti specifici per sfruttarli meglio?”

“Sì, sempre. Ma devo dire che siamo anche una delle squadre che fanno più gol su corner. Penso che siamo la seconda squadra su corner. Noi lavoriamo sempre su questo. Se io penso che possiamo fare più gol questo sì, possiamo, abbiamo giocatori molto forti in questo momento. In tutte le partite noi abbiamo l’opportunità di fare gol su palla ferma, in tutte le partite abbiamo avuto questa possibilità.”

Maida (Corriere dello Sport): “Archiviando l’Europa League, dopo il mercato della Roma e gli infortuni, lei pensa che questa squadra sia da Champions? Al di là della classifica e del momento. Come sta Mancini? E’ stato in panchina giovedì, che momento sta vivendo dopo l’exploit?”

“Come ho detto sempre io sono il primo che credo che sia possibile giocare la Champions nella prossima stagione e devo essere il primo a farlo credere. Di Mancini, non ha giocato ma non ho bisogno di dire niente, è sempre un giocatore con un atteggiamento diverso e ritornerà in squadra quando io penso che abbiamo bisogno di Mancini. Penso che Smalling e Fazio hanno fatto una buona partita, Mancini è un buonissimo giocatore per me, tutto quello che fa è da grande professionista.”

Biafora (Tele Radio Stereo): “Nell’ultimo periodo a destra hanno giocato Santon, Bruno Peres e Spinazzola. Chi è il favorito?”

“Vediamo domani, è la frase che mi piace di più.”

“Mkhitaryan è pronto per giocare titolare?”

E’ pronto Mkhitaryan, Kluivert, Perotti, sono pronti tutti.

Salviani (NSL): “Crede al raggiungimento del quarto posto, se la Roma non dovesse farcela sarebbe un fallimento o può far parte di un percorso di crescita?”

“E’ una domanda per una lunga risposta, ma devo dire che no, penso che no. Come tutto l’anno ho detto questo è un anno zero, dove abbiamo cambiato tutto. Solo voglio dire una cosa. Mi ricordo che quando l’allenatore della squadra che ora è più forte del mondo, arrivato al Liverpool ha fatto l’ottavo posto in campionato. Inzaghi da quanti anni è alla Lazio? Gasperini lo stesso… io penso che questo è un anno di cambiamento, di molte cose a Roma, non penso sia un fallimento. Io sono una persona positiva e credo che possiamo arrivare al quarto posto.”

De Angelis (Rete Sport): “Volevo tornare sul paragone con l’automobilista, andrebbe paragonata con un pilota professionista. Se Hamilton fa un incidente è pronto a risalire. Perché la Roma fa difficoltà?”

“Non credo che Valentino Rossi dopo il primo incidente nella prima prova è lo stesso. Rispetto la tua opinione. La mente è così, quando non abbiamo quello che dobbiamo avere nel nostro ambiente le cose risultano in un altro modo, anche se lottiamo per cambiarle. Il calcio è diverso da altri sport perché Valentino Rossi solo dipende da Valentino Rossi, qui i giocatori dipendono da altri. Quando parliamo di queste questioni anche quando sbagliano due o tre ha un risultato diverso. Per questo calcio è molto diverso da altri sport.”

Carboni (Centro Suono Sport): “Contro il Gent abbiamo notato qualche difficoltà nel difendere in area di rigore. Per quella che è la sua idea, in area di rigore si guarda la palla o si segue l’uomo?”

“Le due cose, dipende dov’è la palla e se il portatore della palla che tipo di pressione ha, della zona dove ha la palla, se la zona è più fonda… deve essere una preoccupazione dei difensori le due cose. E in più lo spazio.”

