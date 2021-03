Contro il Parma si cambia: Mancini riposa, El Shaarawy titolare

AS ROMA NEWS – Domani contro il Parma sarà una Roma piuttosto diversa da quella vista in coppa contro lo Shakhtar Donetsk. Tra infortuni, giocatori acciaccati e normale turn-over, vedremo in campo una formazione differente rispetto all’Europa League.

Il primo che potrebbe riposare è Gianluca Mancini, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini). Il difensore continua a fare i conti con dolori all’adduttore, e Fonseca domani è orientato ad affidarsi a Ibanez e Kumbulla, con Cristante confermato da centrale difensivo.

Il centrocampo dipende dalla posizione di Pellegrini: se gioca mediano, andrà in panchina uno tra Diawara e Villar, altrimenti dovrebbe essere Pedro a far posto ad El Shaarawy sulla trequarti. In attacco riecco Borja Mayoral dal primo minuto, con Dzeko pronto a subentrare dalla panchina nell’ultima mezz’ora.

Fonte: Il Tempo