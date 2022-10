Coppa Italia: Roma-Genoa si giocherà giovedì 12 gennaio alle ore 21:00

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Lega Serie A, attraverso un comunicato, ha diramato gli orari degli ottavi e dei quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. Ecco nel dettaglio quando scenderà in campo la Roma:

OTTAVI DI FINALE

Giovedì 12 gennaio 2023 ore 21:00

Roma-Genoa

*QUARTI DI FINALE

Martedì 31 gennaio 2023

Inter/Parma-Atalanta/Spezia

Mercoledì 1° febbraio 2023

Milan/Torino-Fiorentina/Sampdoria

Mercoledì 1° febbraio 2023

Napoli/Cremonese-Roma/Genoa

Giovedì 2 febbraio 2023

Juventus/Monza-Lazio/Bologna

*Nota a margine per i quarti di finale: l’ordine di svolgimento delle gare sarà determinato all’esito degli ottavi di finale. Nello specifico, la Roma giocherà sicuramente mercoledì 1° febbraio 2023 perché domenica 29 gennaio è impegnata in Serie A con il Napoli (20:45) e sabato 4 febbraio con l’Empoli (18:00), motivo per il quale l’unico giorno disponibile è il mercoledì. Da stabilire solo l’orario e chi delle due squadre giocherà in casa (se la Cremonese dovesse eliminare il Napoli, allora la Roma giocherebbe in casa anche i quarti).