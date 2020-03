Coronavirus, anche Dybala positivo ma in buone condizioni: “Tutto ok, sto bene”

In casa Juventus anche Paulo Dybala è positivo al tampone per il Coronavirus. La notizia è stata pubblicata dalla Juventus sul proprio sito internet ufficiale, portando quindi a tre il numero di giocatori positivi in casa bianconera.

Dybala si aggiunge infatti alla lista dei positivi al virus insieme a Rugani e Matuidi, e anche stavolta il giocatore è in buone condizioni e asintomatico.

Il giocatore “continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime”, rivela la società bianconera.

Queste invece le parole di Dybala: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi – il messaggio del calciatore argentino su Instragram pochi istanti dopo la pubblicazione del comunicato da parte della Juventus -. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”