Coronavirus, Conte: “Tutta l’Italia diventa zona protetta. Non c’è più tempo, misure stringenti per fermare il virus”

ALTRE NOTIZIE – Niente più zone rosse, arancioni o gialle. Tutta Italia sarà zona protetta. Lo ha appena annunciato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa indetta per comunicare le nuove restrizioni nel tentativo di arginare il Coronavirus.

Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, in tutta Italia come fino a oggi in Lombardia e nelle 14 province.

“Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto: tempo non ce n’è“, ha affermato perentorio il premier. “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimè anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. E vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti”.

Il provvedimento è quello atteso e ormai ritenuto inevitabile: “Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa’. Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l’italia zona protetta. Rinunciamo a qualcosa per il bene del paese e dei nostri cari“.

Redazione Giallorossi.net