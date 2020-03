Coronavirus, l’Equipe: “L’Uefa sospenderà le coppe e rinvierà l’Europeo al 2021. Martedì prossimo l’annuncio”

ULTIMO AGGIORNAMENTO – La Uefa rimanda ogni decisione a martedì prossimo, ma la strada sembra ormai tracciata: Champions ed Europa League verranno sospese, mentre l’Europeo verrà rimandato al 2021. Lo scrive in questi minuti il quotidiano francese “L’Equipe” sulla sua edizione on line.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – L’Uefa ha emesso un comunicato nel quale annuncia di non sospendere la Champions League e l’Europa League e di rimandare ogni ulteriore decisione al 17 marzo, quando l’UEFA incontrerà i rappresentanti delle federazioni per discutere dell’emergenza e per trovare soluzioni. Al vaglio ci sarà anche Euro 2020. Questo quanto si legge nel comunicato:

“Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità, la UEFA ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, per partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo allo scoppio“

ULTIME NEWS AS ROMA – Champions ed Europa League sospese a tempo indeterminato. E’ la decisione che avrebbe preso la Uefa dopo gli ultimi accadimenti.

A renderlo noto è il portale del quotidiano spagnolo “Marca“. Dopo la notizia di ieri della positività al Coronavirus del difensore della Juve Rugani e della conseguente quarantena della squadra bianconere e dell’Inter, oggi è arrivata quella dello stop del Real Madrid, costretto all’isolamento dopo che un giocatore della squadra di basket è stato contagiato.

Alla Uefa quindi non è rimasta che questa decisione. Si attende però la conferma ufficiale a una notizia che appare ormai del tutto inevitabile nonostante le assurde resistenze dell’organo amministrativo del calcio europeo.

