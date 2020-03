Coronavirus, è caos in Serie A. I calciatori: “Fermare subito il campionato”. Ma club e televisioni fanno muro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Caos totale nel mondo del calcio italiano. Il Coronavirus, emergenza ormai globale, sta mettendo a dura prova il sistema del pallone che cerca in tutti i modi di portare avanti il carrozzone.

Ma la situazione è ormai sul punto di collassare: i giocatori temono per la propria salute e quella dei propri cari e chiedono di sospendere il campionato. Questo il testo del comunicato emesso dall’associazione calciatori, che spinge per fermare tutto: “I campionati vanno fermati. Il segnale che le istituzioni sportive danno è pessimo. È pericoloso viaggiare da e per le zone rosse, è pericoloso giocare a calcio, è pericoloso salutarsi.

Le squadre oggi stanno purtroppo scendendo in campo per dovere nei confronti di chi non ha il coraggio di decidere che il calcio non può avere deroghe contro il coronavirus. Martedì ci sarà il consiglio federale ci aspettiamo una cosa sola, la sospensione dei campionati fino a quando non ci saranno le condizioni per giocare” .

Ma gli interessi in ballo sono enormi. I club spingono per proseguire, in un modo o nell’altro, il campionato. Le televisioni, con Sky e DAZN in testa, vanno nella stessa direzione, mentre la Lega Calcio scarica la colpa sul Governo. Il dio danaro non ne vuole proprio sapere di cedere davanti alle ragioni sacrosante di chi chiede di pensare prima alla salute.

Per oggi si gioca, anche se il clima è surreale. Martedì 10 marzo la FIGC ha indetto un consiglio federale straordinario per valutare se la Serie A deve proseguire o meno. Lo scontro si preannuncia durissimo. Il Coronavirus sta paralizzando mezzo mondo, ma fatica a fermare il calcio, un sistema che nell’emergenza mostra con forza il suo lato peggiore.

Giallorossi.net – A. Fiorini