Coronavirus, il bollettino del 12 aprile: nuovo importante calo dei decessi e dei ricoverati. Prof. Richeldi: “Le misure del governo stanno avendo un impatto sul virus”

ALTRE NOTIZIE – La Protezione Civile ha appena reso noto il bollettino di oggi, domenica 12 aprile, riguardo all’emergenza Coronavirus.

Numero stazionario per quanto riguarda i contagi: i numeri dei nuovi positivi è di 4.092, con una variazione di 1.984 rispetto a ieri, mentre cala il numero dei pazienti ricoverati e di quelli in terapia intensiva (-38).

Il numero dei decessi è il più basso da settimane (431), mentre i guariti sono 1.677. Queste le parole del professor Richeldi in conferenza: “I dati sono piuttosto chiari: il numero dei nuovi positivi dipende dai test che sta aumentando di giorno in giorno. Il dato importante è quello dei ricoverati, che da una settimana è sempre in negativo. Oggi si registra il minor numero dei decessi, che sono tanti, ma il trend è chiaro e le misure del governo stanno avendo un impatto sul virus“.

