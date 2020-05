Coronavirus, il bollettino del 13 maggio: 888 nuovi contagi, 195 decessi

ALTRE NOTIZIE – E’ stato appena reso il comunicato della Protezione Civile riguardo all’emergenza Coronavirus di questo mercoledì 13 maggio.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 222.104 con un incremento rispetto a ieri di 888 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 78.457, con una decrescita di 2.809 assistiti rispetto a ieri. Oggi sono stati fatti 61.973 tamponi (ieri 67.003). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 63 tamponi fatti, l’1,6% uguale alla media degli ultimi giorni.

In terapia intensiva si trovano oggi 893 persone, 59 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 12172 persone, 693 meno di ieri. In isolamento domiciliare 65392 persone (-2057 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 195 persone (ieri le vittime erano state 172), arrivando a un totale di decessi 31106. I guariti raggiungono quota 112541, per un aumento in 24 ore di 3502 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2452 persone).