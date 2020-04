Coronavirus, il bollettino di domenica 5 aprile: 2.972 nuovi contagi, scende il numero dei deceduti. Brusaferro: “Ora è tempo di pensare alla fase 2”

ALTRE NOTIZIE – La Protezione Civile ha appena reso noto il bollettino giornaliero di domenica 5 aprile sul contagio in Italia da Coronavirus.

L’aumento dei positivi è di 2.972, il numero dei decessi è di 525 (il più basso da metà marzo), mentre quello dei guariti è di 819. Il dato più positivo è che sono diminuiti il numero dei ricoverati e delle persone in terapia intensiva.

Il capo della Protezione Civile Borrelli ha dichiarato in conferenza stampa: “Bisogna continuare a stare a casa“. Il professor Brusaferro (ISS) ha commentato: “C’è l’evidenza che la curva ha cominciato la sua discesa, così come il numero dei morti. Dovremo cominciare a una fase 2 se questi dati si confermano, si deve riflettere su come mantenere bassa la diffussione della malattia”.

Numeri in calo a Roma (+36) e nel Lazio (+123) con il trend che per la prima volta scende al 3%.