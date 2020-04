Coronavirus, il bollettino di lunedì 20 aprile: per la prima volta cala il numero degli attualmente positivi. Prof. Richeldi: “Dato estremamente incoraggiante”

ALTRE NOTIZIE – La Protezione Civile ha appena reso noto in conferenza stampa il bollettino di oggi, lunedì 20 aprile, riguardo all’emergenza Coronavirus.

I dati mostrano un calo dei contagiati: il numero dei nuovi positivi è di 2.256 (ieri +3.047 ). Ma il dato più significativo è che per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, il bilancio del coronavirus porta il segno meno: oggi il numero di persone attualmente malate cala di 20 unità. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva, che oggi segna un calo di -62. Il numero dei decessi è 454 (ieri 433), 1.822 i guariti.

Il professor Luca Richeldi, direttore dell’unità di Pneumologia del Gemelli di Roma, dipartimento emergenze e rianimazione del Policlinico Gemelli, ha commentato in conferenza stampa: “Il numero per la prima volta negativo degli attualmente positivi è un dato estremamente incoraggiante. L’unico dato che ancora non va per il verso giusto è quello dei decessi, che però sappiamo dagli epidemiologi sarà l’ultimo dato ad andare verso i dati che vorremmo. Siamo in un momento di relativa tregua del virus, ma non è il momento di abbassare la guardia”.

Redazione Giallorossi.net