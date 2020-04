Coronavirus, il bollettino di lunedì 27 aprile: calano i contagi, ancora 333 morti. Brusaferro: “Trend in progressivo decremento”

ALTRE NOTIZIE – Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è tornato a parlare in conferenza stampa per leggere il bollettino riguardo all’emergenza Cornavirus di questo lunedì 27 aprile.

Il numero degli attualmente positivi torna a scendere: oggi il decremento è di 290 unità (ieri c’era stato un aumento di 256). Il numero dei nuovi contagiati è di 1.730 (ieri era stato di 2.324).

Le persone decedute sono 333 (ieri 260). I guariti raggiungono quota 66.624, per un aumento in 24 ore di 1.696 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.808 persone). In terapia intensiva si trovano oggi 1.956 persone, 53 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 20.353 persone, 1.019 meno di ieri. In isolamento domiciliare 83.504 persone (+782 rispetto a ieri).

Il professor Brusaferro ha commentato in conferenza stampa: “Il trend è di progressivo decremento, sia dei morti che delle nuove infezioni. Ci sono però sempre nuovi casi, questo vuol dire che il virus continua a circolare. Dobbiamo riflettere sul fatto che quando ci saranno le aperture dovremo vedere come cambieranno gli indicatori, come per esempio il numero delle terapie intensive“.