Coronavirus, il bollettino di lunedì 30 marzo: crollano i contagi, +1.648 (ieri +3.815). Boom dei guariti: +1.590. Borrelli: “Non abbassiamo la guardia”

ALTRE NOTIZIE – Crollano i contagi da Coronavirus in Italia. Il bollettino appena emesso dalla Protezione Civile è il migliore da settimane: i nuovi positivi sono 1.648, numeri in nettissimo calo rispetto a ieri (oltre 3.800).

Boom dei guariti, che salgono in una giornata a 1.590, dato più alto di sempre. Resta alto il numero dei morti, sono 812 i nuovi decessi. Il capo della protezione civile Borrelli fa un appello a non lasciarsi prendere da facili entusiasmi: “Questi dati non devono portarci a un abbassamento della guardia. Dobbiamo fare dei sacrifici che ci porteranno ad uscire il prima possibile da questa situazione”.

ALTRE NOTIZIE – Trend che continua ad essere stabile a Roma e nel Lazio per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Il bollettino di lunedì 30 marzo parla di 58 nuovi positivi nella Capitale e +63 nella provincia.

E’ la Asl Roma 1, con 24 nuovi positivi, a far registrare il numero più alto di nuovi casi. Nella Asl Roma 2 invece ci sono stati 21 positivi al tampone, mentre nella Asl Roma 3 ci sono 13 nuovi contagiati.

Stazionari anche il numero dei contagi per quanto riguarda il resto del Lazio, che oggi fa registrare un +208 complessivo (14 casi a Frosinone, 8 a Latina, 52 a Rieti e 14 a Viterbo). Ieri il numero dei positivi al tampone erano stati 201 nella regione, mentre nella Capitale erano stati 73.