Coronavirus, il bollettino di lunedì 6 aprile: calano i contagi (+1.941) e i pazienti in terapia intensiva

ALTRE NOTIZIE – Questo il bollettino della Protezione Civile di lunedì 6 aprile appena reso noto riguardo all’emergenza Coronavirus.

Numeri in calo per quanto riguarda i nuovi contagi, che scendono di nuovo sotto ai duemila: +1.941, ieri erano stati 2972. Calano ancora le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 3898, ovvero 79 meno di ieri. Mentre restano praticamente stabile il numero di ricoverati con sintomi 28976 persone (27 in più di ieri).

I decessi sono stati 636, mentre i guariti sono 1.032. “Numeri che ci confermano il trend che ci conforta sul contenimento del virus“, il commento del professor Richelli in conferenza stampa.