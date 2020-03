AS ROMA NEWS – Da subito la Roma si è mostrata in prima linea per combattere l’emergenza sanitaria in Italia dovuta al diffondersi del Coronavirus.

Dopo le donazioni di Pallotta, di Roma Cares e diversi giocatori ed ex giallorossi, oggi la Roma ha consegnato 13mila mascherine agli ospedali della capitale.

A darne notizia è lo stesso club giallorosso tramite un tweet.

