Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Via alla fase 2. Gli allenamenti riprenderanno dal 18 maggio”

ALTRE NOTIZIE – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto in serata in conferenza stampa per annunciare quelle che saranno le scelte che il Governo ha scelto di intraprendere per gestire l’emergenza coronavirus, in cui dovrebbe annunciare l’allentamento delle misure restrittive dal 4 maggio.

Queste le sue parole: “Adesso inizia la fase di convivenza con il virus, in cui la curva del contagio potrà risalire. E’ un rischio e dobbiamo assumercelo. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Il piano di ripresa partirà dal 4 maggio. I prezzi di mercato delle mascherine saranno fissati in modo da evitare che qualcuno se ne approfitti. […]

Le misure entreranno in vigore dal 4 maggio e saranno controllate fino al 18. Gli spostamenti rimarranno controllati all’interno della regione e dovranno essere giustificate per motivi lavorativi, di salute. o assoluta urgenza. I divieti di assembramenti, in luoghi pubblici o privati, rimarranno. Sarà consentito l’accesso a parchi e giardini pubblici, sempre rispettando le distanze. Gli atleti che praticano attività sportive in modo singolo potranno tornare ad allenarsi dal 4 maggio nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e a porte chiuse. […] Per quanto riguarda lo sport di squadra riprenderanno dal 18 maggio“.

“Il Ministro Spadafora da domani e nei prossimi giorni lavorerà con gli esperti per trovare un percorso che abbiamo già in parte definito per la ripesa degli allenamenti individuali e in forma collettiva. Poi si valuterà se ci saranno le condizioni per terminare i campionati sospesi garantendo le condizioni di massima sicurezza“.