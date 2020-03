Coronavirus, Parma-Spal: nessuno stop, si gioca. Spadafora: “Fermate il calcio, Sky e Lega fuori dalla realtà”

CORONAVIRUS CALCIO SERIE A – A quanto sembra il calcio non si vuole fermare. Sembrava destinata a saltare Parma-Spal, proprio mentre i giocatori si preparavano a scendere in campo, ma negli ultimi minuti sembra che la partita slitterà alle 13.45.

Si sta creando ormai una situazione paradossale, con i giocatori che anche a pochi minuti dal fischio d’inizio non sanno se si giocherà o no.

Sulla questione è intervenuto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha chiesto lo stop del campinato: “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”

Il ministro ha inoltre aggiunto: “Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della FIGC, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità. Del resto, ancora prima che la situazione diventasse così drammatica per il Paese, la Lega di Serie A e Sky si erano già rifiutate di concedere a migliaia di italiani, costretti loro malgrado a restare a casa, di poter vedere in chiaro le partite, nascondendosi dietro presunte difficoltà normative che con l’autentica disponibilità di tutti si sarebbero potute ampiamente superare”

Redazione Giallorossi.net