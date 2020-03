Coronavirus Roma, il Comune: “Da domani controlli su tutte le auto in circolazione”

ALTRE NOTIZIE – Aumenta la stretta sui controlli in vista del week end. Da domani e almeno fino a domenica saranno infatti disposti più posti di blocchi sulle strade della capitale. “I veicoli – si legge nel testo – devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”.

Un ulteriore deterrente per chi, nonostante gli appelli e le restrizioni, non rispetta le direttive anti contagio: “Saranno pattugliate con maggiore attenzione le strade verso il mare – spiegano gli uffici della polizia Municipale – per evitare che le persone si spostino da una parte all’altra della città. Ma i controlli sono di fatto già stringenti”.

“L’obiettivo del provvedimento – si specifica – è di far capire a tutti che la polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore”.

Viene dunque chiarito che “in nessun caso il veicolo potrà essere sequestrato” e che per ogni posto di blocco verranno assegnati due veicoli e quattro agenti. Rinnovata poi la mappa dei controlli nei parchi e nelle ville: dalla Caffarella al parco dell’Appia Antica. In particolare, ancora una volta, si rinnova anche agli agenti di prestare attenzione ai runner e agli sportivi. E infine nella circolare si rinnova il messaggio da diffondere con l’auto parlante: “Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi. I trasgressori saranno denunciati”.

Fonte: Repubblica.it