Corsport: “Polveriera Roma. Fienga deluso dalla strategie di Pallotta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Corriere dello Sport oggi dipinge un quadro a tinte fosche della situazione all’interno del club giallorosso. Il quotidiano sportivo titola con un eloquente “Polveriera Roma” in prima pagina, raccontando poi all’interno del giornale una situazione bollente dentro la dirigenza capitolina e non solo.

Dal quartier generale della Roma, racconta il Corsport, filtrano indiscrezioni di ogni genere, a partire da alcune frizioni tra il ds Petrachi e l’allenatore Paulo Fonseca. Anche i calciatori sono dubbiosi, e a generare questo scetticismo c’è l’impossibilità del club di programmare il futuro.

Ma è soprattutto l’ad Fienga ad essere amareggiato: nelle ultime settimane, scrive il Corriere dello Sport, il CEO è stato descritto come deluso dalle strategie economiche del preisdente Pallotta e della sua decisione di rifiutare l’offerta di Dan Friedkin.

