Countdown per Xhaka e Rui Patricio: per Mou sono già giallorossi

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Conto alla rovescia per i primi due acquisti in giallorosso. Rui Patricio e Granit Xhaka restano molto vicini alla Roma.

Il portiere del Wolverhampton, che oggi esordirà all’Europeo con il Portogallo, è stato indicato da Mourinho e Tiago Pinto lo accontenterà: il club inglese sta per rimpiazzarlo con Josè Sa dell’Olympiacos per 10 milioni di euro. Una volta concluso il trasferimento, la partenza di Rui Patricio sarà automatica.

Anche Granit Xhaka è molto vicino ai giallorossi: il centrocampista ha chiesto di giocare l’Europeo senza distrazioni di mercato, ma quando la Svizzera sarà fuori dai giochi allora il suo futuro sarà più chiaro. Intanto arrivano altri segnali dal ritiro della nazionale elvetica: “Granit alla Roma? Mi ha chiesto come sono le strade italiane…”, la rivelazione dell’atalantino Freuler, suo compagno di reparto nella Svizzera.

Due rinforzi richiesti espressamente da Mourinho, e che lo stesso allenatore ormai considera già due giocatori della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Difficile però che gli affari possano concludersi ufficialmente durante la competizione europea, ma Pinto ha in mano i due primi rinforzi.