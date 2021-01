CRISTANTE: “Siamo stati poco cattivi. Non è un buon momento”

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante parla a Roma TV al termine del match perso 2-4 contro lo Spezia. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara di Coppa Italia appena conclusa all’Olimpico:

Altra prestazione negativa dal punto di vista mentale…

“Siamo partiti male, abbiamo preso due gol subito. Abbiamo fatto diversi errori in difesa, poi davanti abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo riusciti a chiuderla. Poi possono capitare queste situazioni e la partita finisce male”.

C’è ancora una mancanza di sicurezza?

“No, non credo. Penso che siamo stati soltanto poco cattivi sia davanti che dietro”.

Che momento è per la Roma?

“Non è sicuramente un buon momento, veniamo da due sconfitte consecutive. Sabato li rincontriamo, vogliamo vincere e ripartire”.

Siamo rimasto sorpreso di giocare da centrale?

“Questa è una scelta che ha fatto il mister”.

L’aveva preparata questa situazione in settimana?

“Sì, sì, già qualche giorno prima della gara lo sapevo”.

Come ti spieghi il fallo di Mancini a centrocampo? Perché quegli errori clamorosi?

“Capita, è un contrasto a centrocampo, l’arbitro poteva anche non ammonire. Non credo sia un errore così grande”.