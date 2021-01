CROTONE-ROMA 1-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra vittoria, la terza consecutiva, per la Roma che questo pomeriggio ha regolato il Crotone col punteggio di 3 a 1. Decisivo un super Borja Mayoral, oltre al solito Mkhitaryan. Male invece Carles Perez.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Ezio Scida e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Il Crotone combina poco nel primo tempo, lui però sembra lo stesso un po’ incerto quando viene chiamato in causa. Bravo invece nella ripresa, per due volte, su Messias. Non ha colpe sul gol di Golemic.

Mancini 6 – Si divide tra Messias e Simy, e lo fa sempre con attenzione e scrupolo. Nel finale commette un errore di distrazione piuttosto grave che fortunatamente il Crotone non sfrutta a dovere.

Smalling 6 – Partenza un po’ in affanno, poi prende le misure ai suoi avversari. Nella ripresa qualche sbavatura in appoggio.

Ibanez 6 – Le poche volte che si distrae, riesce sempre a metterci una bella pezza. Dal 63′ Kumbulla 6 – Entra in campo quando la partita ha poco da dire.

Karsdorp 6 – Conferma parzialmente quanto di buono sta facendo. Serve l’assist per il rigore guadagnato da Mayoral che mette in ghiaccio il match. Poi si limita al minimo indispensabile. Nel finale non ha le energie per segnare un gol meritato.

Cristante 6,5 – Torna a giocare nel suo ruolo più congeniale e lui sforna una prova di sostanza e qualità, non facendo rimpiangere l’assenza di Veretout. Dall’80’ Veretout sv.

Villar 6,5 – Altra partita fatta con sapienza e garbo, sbagliando pochissimo e dando sempre un contributo prezioso alla squadra.

Bruno Peres 6,5 – Fa il suo dovere, non gli si può chiedere di più. Nel finale è decisivo con un salvataggio sulla linea.

Carles Perez 5 – Fonseca lo rilancia dal primo minuto dandogli un’occasione importante, che lui però non sfrutta, sbagliando tutto il possibile. E’ la nota meno lieta di una giornata molto positiva. Peccato.

Mkhitaryan 7 – Il primo gol di Mayoral è per metà suo grazie a un assist di pregevolissima fattura. Poi è freddo anche dal dischetto. Livello superiore. Dal 63′ Pellegrini 6 – Entra quando la Roma ha già impostato il risparmio energetico, e lui si vede a sprazzi.

Borja Mayoral 7,5 – Stato di grazia assoluta. Apre il match con un gol da rapace dell’area, poi si esalta segnando un gol alla Batistuta. Non contento, procura anche il rigore realizzato da Mkhitaryan. Cala come tutta la squadra nella ripresa. Dall’85’ Dzeko sv.

PAULO FONSECA 7 – La sua Roma non sbaglia più un colpo. Altra partita dominata, altri tre punti portati a casa. Ora la classifica si accorcia, e sognare è di nuovo possibile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini