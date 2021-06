Da Calafiori a Villar: pioggia di offerte per i giovani giallorossi. Ma la Roma…

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – I giovani talenti della Roma fanno gola a diversi club, sia italiani che esteri. Tra i più corteggiati, scrive il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), c’è Riccardo Calafiori, richiesto dalla Premier alla Ligue 1 fino al campionato italiano. Ma la Roma non ha intenzione di privarsene. Si allenerà con Mourinho e poi si tirerà una somma, anche se sembra che il portoghese abbia voglia di lavorarci tanto.

L’altro giovane che sembra aver attirato diverse attenzioni su di sé è lo spagnolo Gonzalo Villar, nonostante nella seconda metà di stagione abbia avuto un calo di rendimento: diverse le offerte per il centrocampista, sia in Italia che in Spagna. Per la Roma sarebbe una plusvalenza sicura, ma con i Friedkin la storia è cambiata: non si svende nessuno. Il giocatore non vuole andarsene, e la Roma lo terrà con sé salvo offerte da capogiro.

Anche i Primavera più talentuosi, il polacco Zalewski e il gambiano Darboe, hanno avuto modo di mettersi in mostra nella parte finale del campionato: per loro diverse richieste da club di Serie A e B. La Roma potrebbe decidere di mandare i propri ragazzi a farsi le ossa altrove, inserendoli in quale trattativa di mercato.

Fonte: Gazzetta.it