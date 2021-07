Da Pellegrini a Mkhitaryan, lo Special One si prende la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Le riunioni sul mercato, la telefonata a Spinazzola, le passeggiate per i campi, gli incontri con i giocatori, il pranzo con lo staff tecnico, il nuovo ufficio: la giornata di José Mourinho a Trigoria, scrive la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), è stata la vera prima giornata del tecnico giallorosso, con Tiago Pinto sempre accanto a lui.

In quarantena light a Trigoria, ha incontrato quei giocatori che, infortunati o meno, sono già da giorni all’interno del centro sportivo: Kumbulla, Reynolds, Darboe, Smalling, Calafiori e soprattutto Pellegrini e Mkhitaryan. La sensazione è che i colloqui con il capitano saranno decisivi come e quanto la proposta economica del club per il suo rinnovo del contratto.

Il tecnico ha poi incontrato anche Zaniolo, forse quello che lo intriga di più a lavorare. Scalpita per tornare in campo e lo staff sa che andrà gestito con calma, ma il lavoro su di lui è già iniziato e i feedback sono positivi.

Intanto Mourinho ha preso possesso del nuovo ufficio e con Pinto ha continuato a programmare estate e mercato. Per prima cosa la conferenza di presentazione: ci sarà a metà della prossima settimana, tra l’8 e il 10, con migliaia di richieste di accredito che arrivano da ogni parte d’Europa.

