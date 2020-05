Da Smalling a Kalinic, i 4 prestiti restano fino ad agosto. E Florenzi rimane al Valencia

AS ROMA NOTIZIE – Smalling, Mkhitaryan, Kalinic e Zappacosta resteranno a Roma in prestito fino ad agosto, e cioè fino al termine di questa interminabile stagione. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Allo stesso modo Alessandro Florenzi, riferisce il Corriere della Sera (G. Piacentini), resterà al Valencia oltre il 30 giugno.

Per quanto riguarda i riscatti invece, per Smalling e Mkhitaryan non sarà facile nonostante la loro volontà di restare nella Capitale. Manchester United e Arsenal chiedono circa 20 milioni, una cifra alta per le attuali casse della Roma. Per Zappacosta si cercherà di prolungare il prestito per un’altra stagione mentre Kalinic il prossimo anno farà ritorno all’Atletico Madrid.