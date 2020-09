DA TRIGORIA – Pedro in gruppo, out Karsdorp per gestione fisica

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista del prossimo impegno amichevole precampionato, in programma mercoledì prossimo contro il Frosinone. La seduta odierna è durata circa un’ora e mezza, con ritmi più intensi rispetto agli allenamenti precedenti e ultima mezz’ora dedicata esclusivamente alla parte fisica.

Pedro continua il reinserimento in gruppo dopo il problema avuto alla spalla, evitando però le partitelle e i contrasti. Karsdorp invece non ha partecipato all’allenamento mattutino per gestione fisica.

INDISPONIBILI – Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena; Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena; Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena; Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre.

IN NAZIONALE – Robin Olsen (Svezia), Gianluca Mancini (Italia), Alessandro Florenzi (Italia), Leonardo Spinazzola (Italia), Bryan Cristante (Italia), Lorenzo Pellegrini (Italia), Nicolò Zaniolo (Italia), Cengiz Under (Turchia), Edin Dzeko (Bosnia), Patrik Schick (Repubblica Ceca).